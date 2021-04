Sterrenchef en televisiekok Sergio Herman is in de nacht van maandag op dinsdag betrapt op rijden onder invloed. Hij werd staande gehouden door de politie omdat hij na de avondklok rondreed, waarna bleek dat hij te veel gedronken had, schrijft Het Nieuwsblad.

De manager van de chef-kok bevestigt dat Herman zijn rijbewijs voor enkele uren moest inleveren en dat hij geen grondige reden had om na het ingaan van de avondklok buiten te zijn.

De Zeeuwse chef zou bij een vriendin zijn gaan eten, waarna hij en een andere vriendin na middernacht de weg opgingen. Herman zou in eerste instantie de stopsignalen van de politie hebben genegeerd. Uit een blaastest bleek dat de kok net te veel alcohol in zijn bloed had.

Herman krijgt een boete en heeft zijn rijbewijs inmiddels terug.