Vloggloss-maker Mascha Feoktistova werkt gewoon door sinds de geboorte van haar dochter Mila. Hoewel ze dat zelf vanzelfsprekend vindt, krijgt ze uit haar omgeving kritiek omdat ze niet genoeg tijd met haar kind zou doorbrengen.

Feoktistova (34) vindt dat er in Nederland moeilijk wordt gedaan over het combineren van het moederschap en een carrière, vertelt ze in VIVA. "Hier is parttime werken de norm. Jammer dat mensen daar zo veroordelend over zijn. Ze kunnen echt dingen zeggen als 'Dan moet je geen kind nemen', terwijl het juist goed is als vrouwen óók voor een carrière kiezen."

"Ook in mijn omgeving zeiden mensen dat ze vonden dat ik eigenlijk een stapje terug moest doen, 'want ik ben toch de moeder'", aldus de vlogger.

Dat haar man Gregor van Vlierden ook tijd in zijn schema maakt om dingen met zijn dochter te kunnen doen, wordt dan weer overdreven geprezen. "'O wauw, dat Gregor de oppas is, fantastisch!' Dan denk ik: hij is niet de oppas, het is ook zijn dochter. Ik krijg ook berichten van vrouwen van wie de man volledig thuis is bij de kinderen. Maar het traditionele blijft. Ik krijg soms zelfs van vrouwen van wie ik het totaal niet verwacht opmerkingen als 'De moeder is toch het belangrijkste, hè.'"

De beautyvlogger vindt het geruststellend dat negatieve berichten onder haar video's tot commentaar van anderen leiden. "In die zin merk je dat de tijden veranderen. Ik kreeg een mailtje van een vrouw die het heeft uitgemaakt met haar vriend, omdat ze zich door Gregor en mij realiseerde hoe ouderwets haar relatie was. Dan denk ik: kijk, dát is pas influencen."