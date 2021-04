Simon Webbe en zijn vrouw Ayshen hebben een kind gekregen. De Britse zanger van Blue maakte dat dinsdag via Instagram bekend.

"We voelen ons gezegend, omdat we ons gezin hebben uitgebreid. Het gaat goed met de baby, mama is herstellende en papa is overrompeld", schrijft de 45-jarige zanger zonder erbij te vermelden of hij een zoon of dochter heeft gekregen. "We zijn heel erg verliefd."

Webbe heeft al een 24-jarige dochter uit een eerdere relatie. De zanger en Ayshen zijn sinds 2018 getrouwd en hoopten lange tijd op gezinsuitbreiding. In de afgelopen jaren had Ayshen twee miskramen.