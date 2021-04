Channing Tatum heeft het na zijn scheiding van actrice Jenna Dewan een tijd ingewikkeld gevonden om in zijn eentje voor dochter Everly te zorgen. De acteur merkte dat hij angstig was het niet goed te doen als vader, zegt hij in gesprek met Parents.

"Ik was heel bang dat ik Everly niet genoeg kon bieden. Ik droeg geen nagellak en had geen idee hoe ik haar haren moest vlechten. Maar nu doe ik het allebei", vertelt de veertigjarige acteur. "Ik wil ook dat andere vaders de wereld van hun dochters ontdekken en niet bang zijn dat te doen."

Tatum is inmiddels bekend met de vele tutu's en schmink die zijn zevenjarige dochter graag draagt. "Ik ben met beide voeten in haar magische wereld gesprongen en het heeft me beloond met een liefde die ik anders nooit had kunnen krijgen."