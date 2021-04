Martien en Erica Meiland hebben voor bijna 2,7 miljoen euro een villa in Noordwijk gekocht, blijkt maandag uit de koopakte in het Kadaster die Shownieuws heeft ingezien.

Uit het document blijkt dat de koopakte voor de villa op 18 februari is ondertekend. De vraagprijs voor het huis was 2.695.000 euro en dat hebben de kopers er ook voor betaald.

Martien en Erica Meiland kopen het huis van Niels van den Berg, de drummer van Kensington. De villa is 327 vierkante meter groot en is enkele jaren geleden gerenoveerd. Eerder kochten dochter Maxime Meiland en haar vriend Leroy al een huis in Noordwijk.

Erica Meiland liet begin januari aan NU.nl weten dat de familie niet langer in de huidige woning kan blijven. Er waren problemen ontstaan met het bestemmingsplan van de gemeente Bronckhorst voor hun woonboerderij.

De familie Meiland liet weten terug te willen naar de omgeving van Noordwijk, waar zij oorspronkelijk vandaan komt en dochter Montana Meiland een winkel heeft.

De familie runde eerder een bed and breakfast in Frankrijk en keerde afgelopen zomer vanwege heimwee terug naar Nederland.