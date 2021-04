Rapper DMX verkeert in een vegetatieve toestand en ligt aan beademingsmachines in het ziekenhuis, zo schrijft The New York Times zondag op basis van zijn manager Nadia Walker. De rapper werd vrijdagavond getroffen door een hartaanval, vermoedelijk nadat hij een overdosis had gehad van een onbekende drug.

Inmiddels zouden enkele familieleden de rapper in het ziekenhuis hebben kunnen bezoeken. Zijn prognose zou niet goed zijn.

DMX, wiens echte naam Earl Simmons is, kampte al jaren met een drugsverslaving. De vijftigjarige rapper bezocht meerdere keren een afkickkliniek, maar greep ook meermaals opnieuw naar verdovende middelen.

In 2018 bleek uit een drugstest dat DMX pijnstillers en cocaïne had genomen. Omdat hij daarmee niet voldeed aan de voorwaarden van zijn vrijlating op borgtocht wegens eerder drugsgebruik, moest hij toen de cel in. Tevens is hij gearresteerd voor fraude, mishandeling en het rijden onder invloed.

De advocaat van de rapper, Murray Richman, stelt dat DMX geen makkelijk leven heeft gehad en zijn pijn met de wereld deelde door middel van zijn muziek. "Hij is een fantastisch persoon. Als hij een kamer binnenkomt, begint de zon te schijnen en begin jij je beter te voelen." Richman erkende eerder dit weekend al dat hij zich ernstig zorgen maakt over de gezondheidssituatie van zijn cliënt.