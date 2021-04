Tom Jones kon het overlijden van zijn vrouw Linda in 2016 moeilijk verwerken en ging daarom in therapie. "Het was het grootste dieptepunt in mijn leven", zegt de zanger tegen The Guardian.

Het stel was 59 jaar samen toen Linda bijna 5 jaar geleden overleed aan de gevolgen van longkanker. "Ik dacht dat ik het niet zou overleven", zegt de tachtigjarige artiest. "Ik begon me af te vragen of ik wel genoeg had gedaan voor haar."

De therapeut wist Jones gerust te stellen en zei dat de zanger er niets aan kon doen. Jones kan nu met het verlies van Linda leven. "Iedere keer als ik optreed, is Linda bij me", aldus de artiest. "Ik moest haar niet stervend maar lachend herinneren, zo had Linda kort voor haar dood tegen me gezegd. Dus zo herinner ik me haar."

Het koppel trad op zestienjarige leeftijd in het huwelijk. Volgens Jones hield hij al van Linda toen hij twaalf jaar oud was.