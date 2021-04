Na een overdosis niet nader omschreven drugs heeft rapper DMX een hartaanval gekregen, meldt TMZ zaterdag. De rapper ligt in het ziekenhuis en zijn prognose zou niet goed zijn.

De overdosis zou vrijdagavond plaatselijke tijd in New York hebben plaatsgevonden. DMX werd vervolgens met spoed vervoerd naar een ziekenhuis in White Plains, waar hij werd opgenomen op de intensivecareafdeling.

De laatste jaren kampte DMX, wiens echte naam Earl Simmons is, met een drugsverslaving. De vijftigjarige rapper bezocht meerdere keren een afkickkliniek maar greep ook meermaals terug naar verdovende middelen.

In 2018 bleek uit een drugstest dat DMX pijnstillers en cocaïne had genomen. Omdat hij daarmee niet voldeed aan de voorwaarden van zijn borgtocht wegens eerder drugsgebruik, moest hij toen de cel in.