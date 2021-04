Bij stress door premières of andere zaken is Paul de Leeuw altijd te vinden in de keuken. De zanger, acteur en presentator vindt koken "het toppunt van ontspanning".

De Leeuw doet zijn uitspraak in PS van de Week. Fans van de cabaretier hadden het kunnen weten: hij schreef voor zijn vijftigste verjaardag zijn autobiografie in de vorm van een kookboek.

"Als ik stress heb, rond premières en zo, weten ze me in de keuken te vinden. Of als ik de tering in heb. Ik heb een heel duidelijk ritueel: de keuken opruimen, dan naar de Blokker voor afsluitbare bakjes, nieuwe aanstekers of iets anders wat ik niet echt nodig heb, en dan ga ik koken", aldus de inmiddels 59-jarige programmamaker.

De Leeuw kan 's nachts dromen van een goede andijviestamppot en ook zijn echtgenoot houdt van koken. "Maar die zit meer in de vegetarische hoek. Mijn oudste zoon kookt trouwens fantastisch, zo heel netjes, weet je. Alles exact volgens recept, dat doe ik dan weer niet."