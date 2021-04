Anders dan mensen wellicht denken, is voormalig radio-dj Edwin Evers niet gesloten over zijn privéleven: er gebeurt gewoon niet zoveel. In gesprek met De Telegraaf zegt hij een beetje een kluizenaar te zijn.

De 49-jarige Evers zegt op dit moment geen relatie te hebben en daar ook niet direct behoefte aan te hebben. "Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Soms hoor ik in het café van familie of vrienden dat ze dat vreselijk vinden, alleen thuis zijn. Ik geniet ervan. Dan loop ik hier wat rond, kruip ik achter de piano, het is opeens vier uur 's nachts en ik hoef het aan niemand uit te leggen."

De radio-dj woont in zijn geboorteplaats Hardenberg en vindt het nog altijd een opluchting om Overijssel binnen te rijden. "Vroeger vooral ook omdat ik hier niemand tegenkwam uit Hilversum. Dat waren altijd gescheiden werelden en dat vond ik wel mooi. Mijn familie en vrienden wonen hier, die zijn heel belangrijk voor me. Samen een biertje drinken en voetbal kijken."

Nu gaat Evers iedere dag even langs bij zijn moeder. "Dat is gelijk mijn coronaommetje. Ze woont nog in het ouderlijk huis waar ik vroeger mijn kamer had en is nog zo scherp als een scheermes."