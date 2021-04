Britney Spears heeft tegenover TMZ ontkend dat zij niet zelf haar berichten op sociale media schrijft. De geruchten hierover gaan al langer, maar de zangeres heeft zich hier vrijdag voor het eerst over uitgesproken.

Spears reageert in het bijzonder op uitspraken van Billy Brasfield, die van 2012 tot 2013 werkte als make-upartiest van de zangeres.

Hij deelde dat Spears tegen hem had gezegd dat een uitgebreid bericht van eerder deze week, waarin ze sprak over de documentaire die er over haar is gemaakt, niet door haar was geschreven. Fans van de zangeres vermoeden hetzelfde en zeggen dat Spears' berichtjes worden opgesteld door bijvoorbeeld haar socialemediamanager of haar vriend Sam Asghari.

"Ik heb geen contact met hem", zegt Spears tegen de entertainmentsite. "Ik schrijf mijn eigen berichten. Ik weet niet met wie Billy gesproken heeft, maar ik was het niet."

Eerder deze week schreef Spears dat ze de veelbesproken documentaire Framing Britney Spears "niet helemaal heeft gekeken, maar erg verdrietig werd van de kleine stukjes die ze ervan zag". "Ik vond de manier waarop ze me lieten zien gênant. Ik heb twee weken gehuild en ik huil er af en toe nog steeds om", aldus de zangeres.

In Framing Britney Spears wordt onder meer kritisch gekeken naar de manier waarop de media met de zangeres zijn omgegaan. Ook wordt er aandacht besteden aan de curtalezaak waarin Spears momenteel verwikkeld is.

Sinds 2008 staat Spears onder curatele van haar vader. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. De zangeres heeft aangegeven niet meer te willen werken zolang haar vader de touwtjes in handen heeft.