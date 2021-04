Rapper Lil Nas X moet per direct stoppen met de verkoop van zijn Satan Sneakers. Nike stapte naar de rechter, omdat de muzikant schoenen van hun merk beschilderde en doorverkocht en werd in het gelijk gesteld, meldt TMZ.

Het sportmerk vindt dat er sprake is van inbreuk op het handelsmerk en eiste dat Lil Nas X per direct zou stoppen met de verkoop van de schoenen.

MSCHF Product Studio, het bedrijf waarmee de rapper voor de bewuste Satan Sneakers heeft samengewerkt, laat weten contact te hebben opgenomen met Nike om de kwestie achter gesloten deuren op te lossen. Het sportmerk heeft daar volgens een woordvoerder nog niet op gereageerd. Nike eist ook nog een schadevergoeding, maar daarover is nog geen uitspraak gedaan.

Lil Nas X, vooral bekend van zijn hit Old Town Road, lanceerde vorige week 666 paar van zijn Satan Shoes die allemaal direct uitverkocht waren. De sneakers zorgden vanwege de verwijzingen naar de duivel voor ophef op sociale media. Zo zit er in de zool een druppel menselijk bloed en staat er onder meer een Bijbeltekst over Satan op de schoen geborduurd.

Omdat voor de gympen een bestaand model van Nike is bewerkt, kreeg ook het sportmerk de nodige kritiek. Nike liet meteen weten niets met de sneakers te maken te hebben en ondernam stappen.

De rapper verkocht de sneakers na het uitbrengen van zijn nieuwe single Montero (Call Me By Your Name). In de videoclip bij het nummer paaldanst de rapper naar de hel waar hij de duivel een lapdance geeft.