Britt Dekker heeft haar paard George nu twee jaar in haar bezit en de presentatrice is ervan overtuigd dat hij haar heeft gered. Dekker schrijft op Instagram hoe het paard dat ze van Talpa kreeg haar leven heeft veranderd.

"De komst van George veranderde mijn leven. Mijn vader was net een jaar ervoor overleden en ik voelde geen blijdschap meer", vertelt de presentatrice. Ze kreeg door middel van een telefoontje te horen dat hij was overleden en dat bleef haar nog lang achtervolgen.

"Ik raakte meerdere keren op een dag in paniek, omdat ik wist dat je leven in een keer op z'n kop gezet kon worden." Dit veranderde toen Dekker door Talpa werd gebeld met het nieuws dat ze haar 'droompaard' voor haar hadden. "Mijn leven veranderde opnieuw: ik had er een vriend voor het leven bij."

"Zijn komst bracht me veel blijdschap en hij herinnert me er elke dag aan dat positieve dingen ook onverwacht kunnen gebeuren. Dit paard heeft me gered." Dekker schrijft dat er geen nacht voorbij gaat dat ze niet over George droomt en dat ze elke ochtend wakker wordt met de gedachte dat ze hem weer wil zien. "Mijn grootste droom is werkelijkheid geworden."

Dekker kreeg het paard in het voorjaar van 2019 van John de Mol als betaling voor programma's die ze voor Talpa maakt. De presentatrice heeft ook een eigen YouTube-kanaal Paardenpraat en maakte de paardenfilm Whitestar.