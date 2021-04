Hamilton-acteur Leslie Odom Jr. is een week geleden vader geworden van een zoontje, schrijft hij donderdag op Instagram. Hij en zijn echtgenote Nicolette Robinson hadden al een driejarige dochter.

Odom Jr. prijst zijn vrouw in de Instagram-post. "Ik heb Nicolette van deze kinderen zien bevallen, en het was simpelweg het heldhaftigste dat ik ooit voor mijn neus heb zien gebeuren. Ik hou van je schat, en ik heb zo veel ontzag voor je."

Het kindje heeft de namen Able Phineas gekregen. Bij het bericht plaatst de 39-jarige acteur onder meer een foto waarop de baby wordt vastgehouden door zus Lucille. "Ons gezinnetje barst uit elkaar van geluk en dankbaarheid."

Odom Jr. maakt later deze maand kans op een Oscar voor zijn rol als zanger Sam Cooke in de film One Night In Miami.