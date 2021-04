De Amerikaanse YouTuber James Charles, die onlangs door twee minderjarige jongens ervan beschuldigd werd dat hij naaktfoto's naar hen stuurde en ook beelden terug vroeg, heeft donderdag in een video uitleg gegeven over de situatie. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn daden, maar zegt ook dat hij dacht dat deze jongens al achttien jaar oud waren.

De 21-jarige Charles biedt zijn verontschuldigingen aan aan deze twee jongens en aan zijn familie, vrienden en fans. "Toen dit kort geleden veel ophef veroorzaakte, wilde ik de tijd nemen om hierop te reageren. Ik wil duidelijk maken dat wat ik deed, verkeerd is. Dat kan ik niet goedmaken."

De YouTuber, die video's maakt over make-up, zegt dat de jongens tegen hem zeiden dat zij achttien jaar waren. Daarop begonnen ze naaktfoto's uit te wisselen. Toen Charles later van hen hoorde dat ze toch zestien waren, zegt hij dat hij gelijk afstand nam en de jongens blokkeerde.

"Ik kan niemand de schuld geven, behalve mezelf. Aan de jongens wil ik zeggen: sorry dat ik jullie ongemakkelijk heb doen laten voelen. Ik beloof dat ik me in de toekomst beter zal gedragen. Ik ga veranderen."

Volgens de twee jongens maakten zij wel gelijk duidelijk dat ze zestien jaar waren en bleef Charles desondanks om naaktbeelden vragen.

Charles, die op YouTube ruim 25 miljoen volgers heeft is niet onbesproken van controversieel gedrag. Hij werd eerder door YouTubers Tati Westbrook en Jeffree Star beschuldigd van seksueel ongepast gedrag richting heteroseksuele mannen. Beiden namen hun beschuldigingen deels terug.