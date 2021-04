Jamie Spears wil 3 miljoen dollar (bijna 2,6 miljoen euro) van zijn dochter Britney zien, schrijft Page Six op basis van rechtbankpapieren. Hij wil daarvan zijn advocaten in de nog lopende curatelezaak betalen, maar ook het bureau dat zijn pr verzorgt.

Jamie Spears, die sinds 2008 curator van zijn dochter is, zegt te maken te hebben met "toenemende media-aandacht, zowel in traditionele nieuwsmedia als op sociale media en in documentaires". Daarmee verwijst hij onder meer naar de documentaire Framing Britney Spears, die onlangs verscheen.

In de docu wordt onder meer een kritische blik geworpen op het curatorschap van Jamie Spears en de manier waarop media met zijn dochter zijn omgegaan. Het pr-bureau zou Jamie geholpen hebben met Amerikaanse en internationale mediazaken, en heeft daarvoor een factuur ter hoogte van bijna 900.000 dollar gestuurd.

Een deel van de 3 miljoen dollar is bedoeld om Britneys eigen advocaat te betalen: als onderdeel van de curatele is Jamie verantwoordelijk voor de financiële zaken van zijn dochter.

De zangeres diende vorige week een rechtbankverzoek in waarin ze kenbaar maakt dat ze niet langer wil dat haar vader over haar persoonlijke zaken zoals medische behandelingen kan beslissen. Bij de financiële afhandeling van haar zakenimperium mag Jamie van Britney wel betrokken blijven.