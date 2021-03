Monica Geuze moest na haar borstvergroting nogmaals onder het mes, omdat ze door haar zwangerschap last kreeg van loshangend vel en striae. Ze vertelt in haar boek Unreleased dat ze nog een ingreep moest ondergaan om het op te lossen, meldt RTL Boulevard.

Geuze kwam er twee maanden na de eerste ingreep achter dat ze in verwachting was, waardoor haar borsten nog meer groeiden. Daarna bleef ze naar eigen zeggen zitten met "loshangend vel versierd met striae".

"Je kunt je voorstellen: ik was niet blij", legt Geuze uit. "De huid rondom mijn borsten was dusdanig opgerekt dat mijn implantaten gewoon draaiden als ik voorover of opzij leunde."

De influencer ging daarna nogmaals onder met mes om het probleem met de losse huid te verhelpen. Geuze geeft toe te hebben getwijfeld of ze de borstvergroting wel moest doorzetten. "Ik heb ontzettend veel research gedaan en ben in verschillende klinieken bij diverse artsen op intake geweest. Toch durfde ik niet." Ze was als jong meisje onzeker over haar borsten en besloot de ingreep uiteindelijk toch te doen.

Ook maakt Geuze in het boek bekend dat ze fillers in haar kaak heeft.