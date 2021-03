Kendall Jenner heeft haar huis in Beverly Hills voorlopig verlaten nadat er eerder deze week een naakte man haar tuin was binnengedrongen. Dit was volgens TMZ de druppel voor het model, dat onlangs ook al een doodsbedreiging ontving.

Bronnen rondom de halfzus van de Kardashians melden dat ze het huis waar het incident plaatsvond, heeft verlaten en niet van plan is binnenkort terug te keren. Hoewel Jenner haar persoonlijke beveiliging heeft aangescherpt, acht ze het risico nog steeds te groot om in huis te kunnen blijven.

Jenner werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een man die haar tuin in kwam en naakt probeerde een duik te nemen in haar zwembad. Hij werd op tijd overmeesterd door haar beveiliging.

Enkele dagen eerder kreeg ze te horen dat er door de politie van Los Angeles een man is opgepakt die van plan zou zijn geweest om Jenner dood te schieten en daarna zelfmoord te plegen. Deze man zit momenteel nog vast, maar het behoort tot de mogelijkheden dat hij binnenkort weer vrij komt. Wel heeft ze al aangevraagd dat de man een verbod krijgt om bij haar in de buurt te komen.

Of Jenner volledig gaat verhuizen, is nog niet bekend.