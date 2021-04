Premièrefeestjes zijn al maanden niet georganiseerd en de meeste BN'ers laten zich wegens de coronamaatregelen een stuk minder vaak in het openbaar zien. NU.nl vraagt aan paparazzifotograaf Edwin Smulders: hoe ziet zijn werk er in coronatijden eigenlijk uit?

Smulders, die voor Story werkt, heeft alsnog volle dagen. "Voor corona was ik veel bezig met reguliere klussen: foto's maken bij een interview, dan een boekpresentatie, 's avonds een première. Daartussen was ik dan aan het posten, vaak in Amsterdam-Zuid. Nu ben ik alleen maar rond aan het rijden en aan het kijken, want er zijn altijd dingen die spelen."

Dat posten vindt Smulders geen vervelende bezigheid. "Gister en vandaag alleen al heb ik ruim 600 kilometer gereden, allemaal voor een primeur waar ik nu mee bezig ben. Ik werk samen met mijn vader en die zei altijd tegen me: 'Het geluk is met de hardwerkenden. Dus stop er veel tijd in, dat levert mooie foto's op.' Dat lukte me bijvoorbeeld toen ik de eerste foto maakte van André en Sarah."

De verhalen rond André Hazes - hij verbrak onlangs zijn relatie en zou nu samen zijn met Sarah van Soelen - hielden Smulders goed bezig. "Ik ging kijken of hij thuis was, de week daarna wilde ik een foto van hem en Sarah, en het volgende doel is dan een foto waarop ze hand in hand te zien zijn. Dat kost veel tijd en het levert niet altijd iets op, maar dat is part of the job."

Primeur scoren juist makkelijker

Een primeur scoren gaat in coronatijd net iets makkelijker, legt Smulders uit. "Het voordeel is dat je alles wat je nu maakt alleen maakt. Zoals de foto die ik maakte van Hazes en zijn nieuwe vriendin. Normaal zijn er vaak anderen in de buurt om te posten. Dat maak je nu veel minder vaak mee, en in elk geval sta je nooit naast elkaar."

Ook staat de fotograaf niet meer met zijn collega's langs de rode loper bij premières. "Ik houd wel veel tijd over: normaal ben je tijdens een première de hele avond in touw. Om 18.00 uur meld je je op de rode loper, rond 20.00 uur ben je klaar, een uur later duik je achter de computer. Nu ben ik bijna altijd wel rond 18.00 uur thuis."

Smulders is al een lange tijd actief als fotograaf en heeft gedurende zijn carrière banden opgebouwd met BN'ers, onder wie Marco Borsato. "Maar dat weerhoudt me er niet van om hem ook in slechtere tijden te fotograferen. Marco is hier heel relaxed in: hij snapt goed dat het nieuws is wanneer hij scheidt. Als hij leuk nieuws heeft, dan zijn we er ook."