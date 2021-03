Erica Renkema en Martien Meiland zijn weliswaar getrouwd, maar ze hebben altijd tegen elkaar gezegd dat ze elkaar de liefde met een ander gunnen. Zij heeft die liefde nu gevonden: bij Sander van Betten. Sinds de bekendmaking van de relatie een week geleden blijft de privédetective in het nieuws.

Story is de eerste die Nederland kennis laat maken met Van Betten, die tot dan toe alleen even kort te zien was in een promovideo van de volgende aflevering van Chateau Meiland. Het blad weet te onthullen dat Renkema en Van Betten al best een tijd een relatie hebben en dat de kijker al die tijd van niks wist.

Het stel blijkt al een half jaar samen te zijn en al die tijd hadden we het kunnen weten: op zijn inmiddels afgeschermde Twitter-lijn schrijft de zestigjarige privédetective iedere keer dat hij naar de familie gaat kijken en op Instagram plaatst hij een foto van de welbekende hartjestrui die Renkema graag draagt.

Van Betten is in Chateau Meiland tot nu toe slechts even te zien geweest: van de achterkant. Maar de nieuwsgierigheid van Martien en Maxime Meiland naar de partner van Renkema is groot.

Doordat de nieuwe geliefde van Renkema de chronische longziekte COPD heeft, duurt het even voor ze meer kunnen dan samen wandelen, vertelt Renkema in Chateau Meiland. "Hij zit in de risicogroep, dus houden we het gewoon veilig. We zijn elkaar echt ouderwets aan het leren kennen."

Hij is dus privédetective en hierdoor hebben de twee elkaar ook leren kennen. Van Betten is ook werkzaam in de televisiewereld en heeft onder anderen de oud-deelnemers van Boer zoekt Vrouw in het verleden helemaal nageplozen. Peter R. de Vries is een oude bekende van Van Betten en is daarom een van de eersten die van de relatie met Renkema hoort.

Van Betten is niet mediaschuw, zo blijkt al snel na de bekendmaking van de relatie. Eerst schuift hij aan in de podcast van Shownieuws en vervolgens geeft hij een uitgebreid interview aan Weekend. In het blad reageert hij afkeurend op uitspraken die Martien Meiland eerder deed: de voormalige kasteelheer zei dat een nieuwe partner van hem of Renkema bij hen moet intrekken. Van Betten: "Zegt hij dat? Dat moet hij weten, maar ik denk niet dat Martien daarover gaat."

Ondertussen draait de geruchtenmolen door en zeggen bronnen tegen Story dat het geen liefde zou zijn, maar dat er sprake zou zijn van een publiciteitsstunt. NU.nl heeft daarvoor een reactie gevraagd bij de familie Meiland, maar die hebben ze nog niet gegeven.