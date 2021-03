Noortje Herlaar is geen grootgebruiker van sociale media en bij het aanmaken van haar Instagram-account ontdekte ze dat meerdere gebruikers zich als haar voordeden. De actrice zegt dat het haar Just Say Yes-tegenspeelster Yolanthe Cabau nog veel vaker overkomt en dat zij sowieso meer negatieve kanten van de roem kent.

In gesprek met Veronica Magazine vertelt Herlaar dat ze door Cabau een Instagram-profiel heeft aangemaakt, maar dat ze er nog maar weinig mee doet. Door de gesprekken met haar collega ontdekte ze de keerpunten van de roem.

"Yolanthe staat op zo'n andere manier in de spotlights dan ik, zij kent veel meer de vervelende kanten. Een select groepje mensen wordt toch op een bepaalde manier neergezet in Nederland, wat ze er zelf ook van vinden. Dat lijkt me ontzettend moeilijk", aldus de 35-jarige actrice.

Volgens Herlaar gebeurt dat bij Cabau vaker. "Ik word ook weleens anders neergezet dan ik ben en dat blijft bevreemdend. Mensen hebben nooit een goed beeld van wie je echt bent. Maar Yolanthe… ik heb haar goed leren kennen. Ze is heel uniek, maar ze is echt niet de vrouw die je zou verwachten op basis van wat je weleens over haar leest."