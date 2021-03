Bij het huis van Drake in Toronto is een vrouw gearresteerd die een groot mes droeg en toegang probeerde te krijgen tot de woning van de rapper, schrijft The Sun.

"Het is niet duidelijk wat ze deed bij de woning, maar ze heeft geen contact gehad met de eigenaar van het huis", aldus de politie, die ook vertelde dat niemand gewond is geraakt.

Volgens ingewijden heeft de vrouw wel een beveiliger bij het huis geslagen met een metalen pijp.

Het is niet duidelijk of de 34-jarige rapper thuis was toen het incident zich voordeed. In 2017 werd er al eens een vrouw gearresteerd die zich wel toegang had weten te verschaffen tot zijn woning in Los Angeles. Zij stal niks, maar dronk wel van zijn frisdrank.