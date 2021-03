Freek Vonk heeft er geen moeite mee om ouder te worden, vertelt de 38-jarige bioloog in Veronica Magazine. "Sterker: ik vind het heerlijk om ouder te worden."

Vonk was naar eigen zeggen een ongeleid projectiel in zijn jonge jaren. "In de goede zin van het woord, hoor - en ik ben nog steeds wel druk, maar met het ouder worden merk ik dat ik rustiger, stabieler en evenwichtiger word. Ik weet niet hoe het voelt als ik straks richting de vijftig kruip, maar die veertig vind ik geen enkel probleem."

Ook kent de bioloog, die ooit door een haai werd gebeten, geen angst voor de dood. "Ik heb een risicovol beroep, maar ik kan die gevaren beheersen. Als ik een zwarte mamba probeer te vangen, ben ik dus niet bezig met angst, maar met mijn kennis, met wat ik kan. Als je dat niet doet en te veel met de dood bezig bent, ga je fouten maken, neem je verkeerde beslissingen. Dus ik ben er niet mee bezig."

Daarbij is Vonk, die op zondagen op NPO3 te zien is met Freeks Jungle School, dankbaar voor wat hij allemaal heeft mogen doen. "Als ik morgen onder een bus kom, heb ik écht een fantastisch leven gehad. Al zou dat een vrij lullige dood zijn voor iemand die met haaien en krokodillen heeft gezwommen."