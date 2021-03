Major Biden, de Duitse herder van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft opnieuw een werknemer van het Witte Huis gebeten. Dat zegt een woordvoerder van first lady Jill Biden dinsdag. De hond moest begin deze maand al korte tijd de ambtswoning verlaten voor een verplichte training na een ander bijtincident.

Volgens Bidens woordvoerder was het recentste bijtincident opnieuw een ongeluk. De werknemer is nagekeken door de medische staf en kon daarna weer aan het werk.

De woordvoerder zegt dat Major nog steeds erg moet wennen aan de nieuwe woonomgeving in Washington.

De Amerikaanse president had al gezegd dat het voor Major lastig begrijpen was dat er zoveel nieuwe gezichten door het huis liepen. "85 procent van de mensen in het Witte Huis houden van hem. Het enige dat hij doet is likken en met zijn staart kwispelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen bang zijn voor honden", zei Biden in een eerder interview.

De Bidens hebben twee honden, Major en Champ. Major is de jongste van de twee en werd in 2018 geadopteerd. De dertienjarige Champ kende het Witte Huis al toen Biden vicepresident was onder president Barack Obama.

Het is niet duidelijk of het recentste bijtincident consequenties gaat hebben voor de twee viervoeters. Bij het vorige incident moesten beide honden een verplichte training ondergaan in het huis van Biden in Delaware.