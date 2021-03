Nadat Jason Derulo en zijn vriendin Jena Frumes eerder deze week aankondigden ouders te worden van hun eerste kindje, heeft het stel de genderrevealparty er nu ook opzitten. De zanger maakt via Instagram bekend dat ze een zoontje krijgen.

In een video op het sociale medium is te zien dat Derulo al dacht dat ze een jongen zouden krijgen, terwijl Frumes dacht dat ze in verwachting is van een meisje. Tijdens een evenement met dansers, live muziek en vuurwerk werd bekend dat Derulo gelijk heeft.

Eerder deze week plaatste het stel een video op het strand waarin de zwangerschap werd aangekondigd. Derulo, bekend van hits als Talk Dirty, Swalla en Savage Love, liet toen weten niet gelukkiger te kunnen zijn.

Derulo en Frumes maakten een jaar geleden bekend een stel te zijn. In een interview liet de zanger destijds weten haar ontmoet te hebben in de sportschool. "Ik had haar wel vaker gezien, maar op een gegeven moment ben ik op Jena afgestapt. Ik vond haar leuk en wilde meer over haar weten. Nou, de rest is inmiddels geschiedenis."