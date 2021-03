Kirsten Dunst en haar echtgenoot Jesse Plemons verwachten een tweede kind, zo maakt de actrice dinsdag bekend in W Magazine. De actrice beviel twee jaar geleden van hun zoon Ennis.

Dunst onthult haar zwangerschap met een fotoreeks in het modetijdschrift. "Elke foto werd genomen terwijl ik op de grond lag", grapt de Spider-Man-actrice. "Ik kon nauwelijks overeind komen." Het is niet bekend wanneer ze is uitgerekend.

De 38-jarige actrice is sinds 2015 samen met de 32-jarige Plemons. Ze ontmoette hem op de set van de serie Fargo, waarin ze een getrouwd stel speelden. Een jaar later kregen Dunst en de acteur, ook bekend van zijn rol in Breaking Bad, een relatie.