Tommie Christiaan en zijn vriendin zijn ouders geworden van een zoontje, dat ze Bodi hebben genoemd.

Bodi werd maandagochtend geboren. "Thuis, in bad, in een fijne rustige kamer met kaarsjes en met het juiste team om ons heen", schrijft de musicalster op Instagram.

"Het was magisch en intens mooi. Iets waar we alleen maar van hadden durven dromen. Ik ben apetrots op mijn prachtige liefde Jamie, die op zo'n prachtige, sterke manier onze zoon op de wereld heeft gezet. Het was een droom die uit is gekomen en die onze verwachtingen compleet heeft overtroffen."

Tegelijk staat de 35-jarige Christiaan stil bij het overlijden van Bibian Mentel. "Met een gebroken hart om dit verlies en een vervuld hart door de geboorte van onze zoon kan ik alleen maar denken dat dingen soms moeten gaan zoals ze gaan. The circle of life ofzo. Ik hoop dat onze zoon, al is het maar een klein beetje, iets heeft mogen vangen van haar spirit en karakter. Want wat was het een prachtig mens."