Yolanthe Cabau weet nog niet of ze zich voor langere tijd vestigt in Los Angeles, waar de actrice het grootste gedeelte van het jaar woont. De actrice en presentatrice blijft daarom voorlopig heen en weer reizen tussen de Amerikaanse stad en Nederland, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik denk niet te ver vooruit", zegt de 36-jarige Cabau. "Op dit moment wonen we in Los Angeles en gaat Xess daar naar school. Ik vlieg op en neer voor werk; later dit jaar neem ik nog een nieuwe film op in Nederland. Het is fijn dat dat kan."

Cabau woont sinds het najaar van 2019 met haar zoon Xess in de Amerikaanse stad. "De dagen daar zijn goed gevuld: ik ben zoveel mogelijk bij mijn zoon, volg een acteeropleiding en werk aan een nieuw groot project voor mijn stichting Free a Girl."

Ook besteedt de actrice veel tijd aan haar lifestyleplatform Cabau, dat onlangs is gelanceerd. Hierop deelt ze tips op het gebied van onder meer voeding en sport. "Ik deel er mijn levensstijl: ik mediteer, sport, doe aan yoga en let op mijn voeding", legt Cabau uit.

"Ik heb me er een tijd geleden in verdiept. Het maakt mijn leven leuker en ik voel me er beter door. Ik gun anderen wat ik mezelf gun en wil het daarom ook delen met zoveel mogelijk mensen."