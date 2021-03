Frank de Boer heeft moeten leren om zijn emoties meer te uiten. In een interview in Helden zegt de bondscoach dat Armando Borsato, broer van Marco, daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.

"Wij (De Boer en zijn familie, red.) zijn West-Friezen, zijn geen types die thuis veel bespreken, zijn meer van het doen. Wij werden thuis niet geknuffeld, ben je gek, dat gebeurde niet in West-Friese families. Ik heb het ook niet gemist, de liefde was toch wel onvoorwaardelijk. Ik ben ook geen type dat een bosje bloemen meeneemt, denk ook dat m’n ouders raar zouden opkijken als ik ineens een boeketje langsbreng", zegt De Boer.

Volgens de huidige trainer van het Nederlands elftal en oud-voetballer van onder andere FC Barcelona keek hij tijdens een wedstrijd ook nooit waar zijn vrouw op de tribune zat.

De vriendschap met Armando Borsato heeft ervoor gezorgd dat De Boer zijn emoties beter kan tonen. Volgens De Boer hielp daarbij mee dat Borsato Italiaanse roots heeft.

"Italianen zijn veel fysieker, knuffelen je bij elke ontmoeting. Armando heeft me geleerd dat ik tegen mijn vrouw en kinderen af en toe moet zeggen dat ik echt van ze hou. Ik heb leren knuffelen. Daarvoor ben ik hem heel dankbaar. Het verrijkt ons familieleven."

De Boer zegt verder dat hij een hechte band heeft met zijn ouders en schoonouders en probeert om veel tijd gezamenlijk door te brengen: "Helen (echtgenote van De Boer, red.) en ik huurden afgelopen jaren tijdens de zomervakantie altijd een huis, bijvoorbeeld op Ibiza, en dan nodigen we mijn ouders en schoonouders minimaal een week uit om langs te komen."