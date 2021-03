Model Kim Feenstra had tijdens haar zwangerschap veel last van hormonen en dat leidde tot verhitte situaties, vertelt ze in een interview met Beau Monde.

"Ik ben iemand die in het verkeer best heftig kan zijn en me kan ergeren aan mensen die te langzaam rijden of treuzelen", zegt de 35-jarige Feenstra.

"Toen ik zwanger was, ben ik echt een paar keer uit de auto gestapt om verhaal te halen. Dat zijn van die momenten dat er een tikkende tijdbom ontploft. Zulke momenten had ik ook met Stanley (haar vriend Stanley Tailor, red.). Ik moet wel zeggen dat hij op zijn beurt irritant was, want hij gooide álles op mijn hormonen", aldus het model.

"Wij hebben elkaars lelijke kanten gezien. Maar ook de extreem mooie kanten uiteraard. Het gekke is dat als je dan samen gaat bevallen, je beseft: hier hebben we het allemaal voor moeten doorstaan."

Feenstra, die in oktober beviel van haar zoon Brooklyn, weet dat zij en haar vriend niet de makkelijkste personen zijn. "Ondanks dat ik hem soms achter het behang wil plakken en hij mij in de tuin wil begraven, is Stanley mijn levensmaatje en de man met wie ik heel oud wil worden."