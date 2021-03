Van het vooroordeel dat cabaretiers "de hele dag gevat en hilarisch door het huis lopen" klopt volgens cabaretière Eva Crutzen weinig.

"Dat is bij mij helemaal niet zo", vertelt ze in de VARAgids. "Mijn vriend maakt mij vaker aan het lachen dan andersom."

Crutzen zegt nog nooit een relatie te hebben gehad met iemand die ze niet grappig vindt. "Ik kan het niet op een man zonder humor en dan maakt het niet uit of hij rood, groen, geel of wit is; ik móét met hem kunnen lachen", aldus de 33-jarige cabaretière. "Het is leuk als je dat samen kan delen."

Crutzen, die onder meer te zien is in Klikbeet en Promenade, heeft een relatie met regisseur Josèff Iping. Het stel verwacht binnenkort hun eerste kind.