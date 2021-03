Donnie is sinds de geboorte van zijn zoon Odín "de handrem" gaan gebruiken voor zijn eigen levensstijl, maar een heel beschermd leven wil hij niet voor zijn zoon. De rapper denkt dat dat averechts werkt, vertelt hij in gesprek met &C.

"Dan wordt het juist spannend om stiekem te doen. Ik wil transparant zijn en hem leren dat hij alles kan bereiken, als hij zijn mind er maar toe zet en hard werkt. Kwantiteit kweekt kwaliteit, als hij veel pogingen doet zit er altijd iets bij wat erboven uitspringt", aldus de 26-jarige rapper.

Omdat Donnie, die eigenlijk Donald Scloszkie heet, zelf is opgegroeid zonder vader, weet hij precies hoe hij het niet wil doen. "Ik kan het alleen maar beter doen dan hij. Toen Odín net geboren was, stuurde ik mijn vader een berichtje. Pas een week later feliciteerde hij me met zijn geboorte. Daarna heb ik nooit meer wat van hem gehoord, dat vind ik wel jammer, hoor. Je zoon heeft een kind en nog weiger je normaal contact, dan is het voor mij snel klaar."

Donnie, die onlangs een online kookprogramma presenteerde, maakt ook graag eten voor zijn zoon. "Laatst gaf ik hem zijn eerste patatje, hij genoot echt. Ik dacht: ja man, dit is echt een zoon van papa. Als-ie oud genoeg is, komt de echte test: dan geef ik hem een bamischijf."