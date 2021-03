Als vlogger deelt Nienke Plas allerlei details over haar privéleven. Ook de bevalling van haar tweede kind wil de 34-jarige presentatrice op camera vastleggen. Maar of ze die beelden gaat delen met haar volgers, weet ze nog niet, vertelt ze in &C.

Plas is van plan twee GoPro's neer te zetten terwijl ze in een bad gaat bevallen. "En zorg dat ik m'n camera paraat heb en dat Resley (haar partner, red.) die af en toe verzet. Dan krijg je het moment in elk geval mee. Al is het alleen voor onszelf. Ik kijk later wel of we het ook het net op slingeren."

De vlogger denkt dat sommige volgers wel verwachten dat ze de beelden van de bevalling uiteindelijk deelt, maar daar trekt ze zich niets van aan. "Reacties krijg je sowieso wel, en dan denk ik: wacht jij nou maar eerst tot jij aan de beurt bent. Dan praten we wel weer verder. Bij Frenky (Plas' eerste kind, red.) was ik heel beschermend, daarmee heb ik ook zeker vijf weken gewacht voor ik een foto online gooide."

Haar zoon heeft uiteraard zelf geen goedkeuring kunnen geven voor het plaatsen van zijn foto's. "Maar toch. Het is aan ons om te bepalen wanneer het goed voelt, niet aan een ander."