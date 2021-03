De veelbesproken 'duivelse' schoenen die de Amerikaanse rapper Lil Nas X heeft ontworpen zijn in minder dan een minuut tijd uitverkocht, meldt Entertainment Weekly. De schoenzool zou een druppel menselijk bloed bevatten. Er waren 666 paar verkrijgbaar, die voor 1.018 dollar (zo'n 865 euro) over de toonbank gingen. Nike is echter niet blij met de actie van de rapper en stapt naar de rechter, omdat er volgens het bedrijf sprake is van inbreuk op het handelsmerk, schrijft TMZ.

Lil Nas X maakte afgelopen weekend bekend vanwege de lancering van zijn nieuwe single Montero met zijn eigen sneaker te komen.

Op sociale media ontstond ophef vanwege de verwijzingen naar de duivel. Zo zou de zool een druppel menselijk bloed bevatten, al is niet duidelijk wiens bloed dit betreft. Ook is een Bijbeltekst over Satan die als bliksem uit de hemel valt op de zijkant van de schoen geborduurd. Op de onderzijde van de schoen is een afdruk van een pentagram te zien.

Omdat voor de basis van de sneaker een klassieke Nike Air Max uit 1997 is gebruikt, werd gedacht dat het om een samenwerking met het sportmerk ging. Nike liet na alle commotie al snel weten dat het niets te maken heeft met de Satan Shoes: "We hebben geen enkele relatie met Lil Nas X. Nike is niet verantwoordelijk voor het ontwerp of de lancering van deze schoen en we steunen dit initiatief ook niet."

Het schoenenbedrijf laat het daarbij niet zitten en heeft besloten om het productiebedrijf achter de schoenen, MSCHF Product Studio, aan te klagen voor inbreuk op het handelsmerk. Zo is het beroemde logo, de zogenoemde Swoosh, nog duidelijk zichtbaar. Nike eist een schadevergoeding.