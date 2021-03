Een groot aantal outfits van muziekgroep Destiny's Child gaat binnenkort onder de hamer. In juni kan bij veilinghuis Julien's Auctions geboden worden op meer dan honderd kledingstukken die door Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams zijn gedragen.

Onder meer de goudleren outfits die het drietal als eerbetoon aan Diana Ross droeg tijdens een televisieoptreden in 2000 gaan onder de hamer, net als de futuristische jumpsuits uit hun clip bij het nummer Independent Women. Ze zijn geschonken door de families van de zangeressen, nadat ze jarenlang lagen te verstoffen in de opslag.

De tientallen kostuums, waarvan de meeste zijn ontworpen door Beyoncés moeder Tina Knowles, zullen naar verwachting tussen de 600 en 10.000 dollar (510 en 8.500 euro) opbrengen.

Bij de veiling worden ook jurken van onder anderen Lady Gaga, Madonna, Whitney Houston en Cher aangeboden. Een deel van de opbrengst gaat naar MusiCares, de liefdadigheidsafdeling van de Recording Academy die door de coronapandemie getroffen muzikanten helpt.

Destiny's Child ging in 2006 uit elkaar. Beyoncé, Rowland en Williams besloten toen als soloartiesten verder te gaan. In 2013 en 2018 kwam de groep weer even samen voor optredens van Beyoncé tijdens de Super Bowl en op Coachella.