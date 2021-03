Barry van Suijdam, de ex-verloofde van Sonja Bakker, is eerder deze maand veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Eerder was al bekend dat de twee in een ruzie waren beland, maar De Telegraaf meldt nu dat Van Suijdam hierbij ook fysiek geweld heeft gebruikt en dat Bakker aangifte heeft gedaan.

De rechtbank van Noord-Holland bevestigt in gesprek met NU.nl dat Van Suijdam tot een taakstraf van zestig uur is veroordeeld in een zaak die is behandeld door de politierechter.

Ook heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd gekregen, met een proeftijd van twee jaar. In die tijd mag hij niet opnieuw strafbare feiten plegen.

Van Suijdam zou Bakker na hun ruzie in november 2020 aan haar armen en haar hebben getrokken en haar ook hebben geslagen. De dieetboekenauteur deed aangifte, waarna de zaak door de politierechter werd behandeld.

Hoewel de zaak op 10 maart plaatsvond, heeft zowel Van Suijdam als Bakker dit niet gedeeld. Wel werd op 11 maart bekend dat het stel uit elkaar gaat. Bakker laat aan De Telegraaf weten dat "zij van de zaak afweet".

Koppel ging in therapie

Het stel kreeg in november 2020 ruzie na een boekpresentatie van Bakker. Van Suijdam had te veel gedronken en dat leidde tot een woordenwisseling tussen de twee, waarbij ook de politie werd ingeschakeld. Dit werd gezien door de aanwezige pers.

Het stel ging in therapie, maar maakte in maart bekend definitief uit elkaar te gaan. Volgens Bakker was "de koek op" tussen de twee.

De 46-jarige Bakker en de 47-jarige Van Suijdam waren sinds 2018 bij elkaar. Bakker heeft drie kinderen uit twee eerdere huwelijken: Finn, Tristan en Bram.