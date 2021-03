Sarah, de 99-jarige oma van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, is maandagochtend overleden. Obama, die over zijn oma schreef in zijn boek Dreams from My Father, deelt het nieuws maandag op sociale media.

Sarah Obama is overleden in het ziekenhuis en was al een tijd ziek. "Mijn familie en ik rouwen om het verlies van onze dierbare grootmoeder Sarah Ogwel Onyango Obama", schrijft de voormalige president.



"Bij velen was zij bekend onder de naam 'mama Sarah', maar wij noemden haar Dani of granny. We gaan haar ontzettend missen, maar zullen ook haar lange en opmerkelijke leven vieren."



Obama had een goede band met zijn oma, die geen bloedverwante van hem was. Ze was de tweede vrouw van zijn opa en voedde diens zoon Barack Obama senior op in Kenia.

Barack Obama junior kende zijn vader nauwelijks; nadat zijn ouders scheidden in 1963, verhuisde Obama senior van Hawaii naar Kenia, en in 1982 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk.

In 1995 schreef Obama Dream from My Father, waarin hij een zoektocht start naar de Keniaanse familieleden van zijn vader. Ook zijn grootmoeder, met wie hij een goede band had, speelt een rol in zijn memoires. Sarah Obama was in 2009 ook aanwezig bij Obama's inauguratie.