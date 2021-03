Ruud de Wild, die zondag het ziekenhuis mocht verlaten na zijn tweede operatie wegens darmkanker, is maandagmiddag weer opgenomen. Dat bevestigt zijn manager aan NU.nl, na berichtgeving van onder meer het AD.

De Wild wordt momenteel weer onderzocht. Zijn vriendin Olcay Gulsen meldt aan Shownieuws dat De Wild last heeft van complicaties en dat hierbij een heftige bloeding is opgetreden.

Recentelijk maakte De Wild bekend gediagnosticeerd te zijn met darmkanker. Hij moet na zijn tweede operatie drie maanden revalideren, wat hij thuis mag doen. In de tussentijd zal Eddy Keur de presentatie van zijn radioshow op NPO Radio 2 overnemen.

"Ik ben gezegend met de allerbeste artsen. Voor nu is het even klaar en wachten op de operatie. Ik hoop daarna snel weer terug te zijn. Jullie zijn nog niet van mij af", aldus De Wild in zijn radio-uitzending.

Via sociale media houden De Wild en Gulsen hun volgers op de hoogte van het medische traject.