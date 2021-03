Zanger Jason Derulo en zijn vriendin Jena Frumes verwachten hun eerste kind. Op sociale media maakt het stel bekend dat Frumes zwanger is.

"We kunnen niet blijer zijn dan nu, met dit nieuwe hoofdstuk in ons leven", schrijft de 31-jarige zanger bij een video op Instagram. In het filmpje zijn Derulo en zijn vriendin te zien op een strand, waarbij duidelijk zichtbaar is dat Frumes in verwachting is.

De aankondiging komt ruim een jaar nadat bekend werd dat het stel samen was. In een interview liet de zanger destijds weten haar ontmoet te hebben in de sportschool. "Ik had haar wel vaker gezien, maar op een gegeven moment ben ik op Jena afgestapt. Ik vond haar leuk en wilde meer over haar weten. Nou, de rest is inmiddels geschiedenis."