Henk Krol heeft zijn vriend Aldo zondag ten huwelijk gevraagd. Krol was in de vorige eeuw een van de drijvende krachten achter de invoering van het 'homohuwelijk', dat in april 2001 in Nederland werd ingevoerd.

De oud-hoofdredacteur van de Gay Krant deed dit volgens RTL Boulevard nadat hij zondagochtend op NPO Radio 1 had aangekondigd op de knieën te gaan.

"Ik ga jou nu een geheimpje vertellen. Ik ben nog steeds niet getrouwd. En ik heb altijd gezegd: als ik ooit stop met de politiek en eindelijk meer tijd heb voor mijn thuissituatie, dan ga ik ook trouwen. Dus nu ik dit bij jullie op de radio verteld heb, denk ik dat ik morgenvroeg op m'n knieën ga en ik eindelijk het verzoek ga doen of mijn Aldo ook met mij wil trouwen", aldus de zeventigjarige Krol in de uitzending zondagochtend.

RTL Boulevard heeft contact opgezocht met Krol waaruit blijkt dat hij later op de dag inderdaad op z'n knieën is gegaan en dat zijn vriend Aldo ja heeft gezegd. Ze zijn "een dagje op pad om het te vieren", aldus presentator Lex Uiting.

Eerste homohuwelijk op 1 april 2001

Krol was een van de pioniers achter het homohuwelijk

Krol was aan het woord tijdens de radio-uitzending omdat het donderdag twintig jaar geleden was dat het huwelijk werd opengesteld voor homoparen. Krol was een van de pioniers die in de jaren tachtig en negentig streed voor de invoering van het 'homohuwelijk'.

Mede dankzij zijn lobby kwam in het regeerakkoord van het tweede Paarse kabinet te staan dat partners van hetzelfde geslacht ook moesten kunnen trouwen. Nederland was het eerste land ter wereld waar dit mogelijk werd voor homoseksuelen. Inmiddels zijn er dertig landen waar koppels van hetzelfde geslacht het jawoord kunnen geven.

Krol was lang het boegbeeld van 50PLUS, maar stapte in mei vorig jaar uit de partij en richtte de Lijst Henk Krol (LHK) op. Hij haalde met zijn partij niet genoeg stemmen om in de Tweede Kamer te blijven.