Drummer Steven William Johnson van de Amerikaanse band Alabama Shakes is opgepakt voor kindermishandeling, meldt de Amerikaanse website Deadline. Hij moet zich na Pasen verantwoorden voor de rechter.

De 35-jarige muzikant wordt mishandeling met voorbedachten rade ten laste gelegd. Hij zou een minderjarige hebben geslagen. De drummer zit in de cel en er wordt een borgsom van 21.500 dollar (ruim 18.000 euro) gevraagd voor zijn vrijlating.

Het is niet de eerste keer dat Johnson is opgepakt voor geweld. In 2020 werd hij schuldig bevonden aan huiselijk geweld. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van 24 maanden.

Alabama Shakes heeft sinds 2018 een pauze ingelast omdat zangeres Brittany Howard het druk heeft met haar solocarrière. Haar soloalbum Jaime verscheen in 2019. Begin deze maand kwam een remix uit van haar successingle Stay High.