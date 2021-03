Rapper Lil Nas X heeft een sneaker ontworpen naar aanleiding van zijn nieuwe single Montero. De zool van de nieuwe sneaker, die Satan Shoe heet, bevat een druppel menselijk bloed.

De schoen is een remake van een klassieke Nike Air Max uit 1997 met diverse bijbelse verwijzingen naar de duivel. Zo zijn er maar 666 paar van deze schoenen en zijn ze allemaal individueel genummerd. Ook staat er een bijbeltekst over Satan, die als bliksem uit de hemel valt, geborduurd op de zijkant van de schoen. Op de onderkant van de schoen is een afdruk van een pentagram te zien.

Volgens factcheckingwebsite Snopes heeft Nike de sneaker niet ontworpen of uitgebracht.

Het ontwerp van de schoen komt overeen met de sfeer uit de videoclip van Lil Nas X' nieuwe single Montero. Hierin verleidt hij de duivel met een lapdance. Naar aanleiding van de videoclip en de nieuwe sneaker is Lil Nas X onder vuur te komen staan. Niet al zijn fans vinden de duivelse verwijzingen kunnen. "Een ticket naar de hel", zo omschrijft een fan het paar.

Vanaf maandag zijn de schoenen in gelimiteerde opgave te bestellen vanaf 1.018 dollar (zo'n 860 euro) per paar.