Carolien Spoor zegt geschrokken te zijn van de opmerkingen op een onbewerkte foto die ze op Instagram had geplaatst. De actrice vraagt mensen daarom na te denken voordat ze online opmerkingen maken.

"Expres heb ik de foto niet gecropt of bewerkt: ik was alleen maar bezig met het knuffelen van een pasgeboren geitje en niet met de 'perfecte' houding", aldus Spoor over een vrijdag geplaatste foto op Instagram waarop ze een geit vasthoudt. "Maar toch vond ik het heftig om te lezen hoeveel mensen schaamteloos opmerkingen durven te maken."

Spoor zegt tevreden te zijn met haar lichaam. Toch vraagt ze zich af waarom mensen op de foto reageren dat ze vanwege een klein buikje zwanger zou zijn.

De actrice laat weten dat haar zus door het gebruik van medicatie is aangekomen. De opmerkingen dat ook zij zwanger zou zijn, zouden de zus van de actrice kwetsen.

"Denk alsjeblieft 2 seconden na wat het doel van je opmerking is en of jij deze zelf zou waarderen", verzoekt Spoor mensen die online opmerkingen willen plaatsen. "En bovendien: complimenten zijn zoveel leuker om uit te delen."