Hilary Duff is woensdag bevallen van haar derde kind. Op Instagram deelt de 33-jarige actrice zaterdag een foto van haar gezin samen haar pasgeboren dochter.

"Mae James Blair. We houden van je schoonheid. ", schrijft de actrice bij de gezinsfoto in een bad.

Eerder vandaag hintte de actrice al op de geboorte van haar derde kind. Duff deelde een foto van haar dochter Banks en noemde haar grote zus.

De actrice maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van haar derde kind. Met haar man Matthew Koma kreeg ze in 2018 dochter Banks. Met haar ex-man Mike Comrie heeft ze ook een negenjarige zoon.