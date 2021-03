'Tiger King' Joe Exotic gaat scheiden. Zijn man Dillon Passage kondigt via Instagram aan dat het stel heeft besloten niet samen verder te gaan, omdat het onmogelijk is het huwelijk te onderhouden nu Exotic een celstraf van 22 jaar uitzit.

Passage (23), die in 2017 met de nu 58-jarige Exotic trouwde, schrijft op het sociale medium dat hij zijn privéleven zoveel mogelijk voor zichzelf wil houden en niet zoals zijn man de vuile was buiten wil hangen.

"Ik vind dat geen gezonde manier om met privézaken om te gaan en ik zal hier daarom niet meer dan het volgende over zeggen. Om de grote vraag te beantwoorden: Ja, Joe en ik gaan scheiden", schrijft Passage. "Het was geen makkelijke beslissing om te nemen, maar we begrijpen allebei dat deze situatie niet eerlijk voor ons beiden is."

Passage benadrukt dat de twee geen ruzie hebben en spreekt de hoop uit dat dit zo kan blijven. "Joe zal in mijn leven blijven en ik ga mijn best doen om hem te steunen in zijn strijd om zijn situatie te verbeteren."

De twee hebben als echtpaar slechts negen maanden samen doorgebracht. Daarna werd Exotic gearresteerd en veroordeeld. De voormalige dierenparkeigenaar, die wereldwijde bekendheid kreeg door de Netflix-documentaire Tiger King, zit een straf uit wegens dierenmishandeling en het betalen van iemand om zijn aartsrivale Carole Baskin om te brengen.