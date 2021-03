Amber Heard laat vrijdag in een reactie op Twitter weten dat ze "blij, maar zeker niet verbaasd" is dat het verzoek van haar ex Johnny Depp tot heropening van de smaadzaak tegen de tabloid The Sun is afgewezen.

De kwestie gaat om een artikel van The Sun waarin Depp een vrouwenmishandelaar wordt genoemd, wat hij ontkent te zijn. De acteur klaagde de tabloid aan wegens smaad, maar kreeg in november te horen dat onvoldoende was bewezen dat hier ook echt sprake van was. Er zou namelijk genoeg bewijs zijn dat hij zijn acterende ex-vrouw Heard mishandelde.

Ook een hoger beroep werd afgewezen en daarom stapte de Pirates of the Caribbean-acteur naar het hooggerechtshof vanwege "nieuw bewijs". Ook beschuldigde hij Heard ervan dat ze liegt over 7 miljoen dollar die ze bij hun scheiding meekreeg om aan een goed doel te doneren. Dat verzoek tot heropening werd donderdag door het hooggerechtshof afgewezen.

Depp heeft nog een andere zaak lopen tegen zijn ex. Hij klaagt Heard aan voor 50 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) vanwege een column die zij schreef over huiselijk geweld. Ook in dit artikel wordt de acteur ervan beschuldigd zijn ex te hebben mishandeld.