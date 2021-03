De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia zijn vrijdag voor de derde keer ouders geworden. Sofia beviel in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm van een zoon. Dat maakte het Zweedse koningshuis vrijdag bekend.

Het kindje is geboren om 11.19 uur, is 49 centimeter groot en weegt 3.220 gram. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt.

"We zijn zo blij en dankbaar dat we onze derde zoon in onze familie mogen verwelkomen", aldus Carl Philip. "Prinses Sofia en ik, en zijn twee grote broers, hebben allemaal naar deze dag uitgekeken." In december werd bekend dat Carl Philip en Sofia een derde kind verwachtten.

De prins laat weten dat hij en zijn gezin ernaar uitkijken om kennis te maken met het nieuwe lid van de familie. Carl Philip en Sofia hadden al zoon Alexander van vier en diens broer Gabriel van drie.