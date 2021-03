Bindi Irwin is donderdag bevallen, deelt de dochter van Steve Irwin op Instagram. De geboorte vond precies een jaar na haar huwelijk met Chandler Powell plaats.

"Ik vier de twee liefdes van mijn leven vandaag", zo kondigt Irwin aan, die haar dochter de naam Grace Warrior Irwin heeft gegeven. "Onze gracieuze strijder is het prachtigste licht in ons leven."

Het koppel heeft hun dochter vernoemd naar Irwins overgrootoma, maar ook naar enkele familieleden van Powell die de naam Grace dragen. 'Warrior' en 'Irwin' zijn een hommage aan haar vader Steve, de bekende natuurdocumentairemaker die in 2006 overleed na een roggensteek. "Een eerbetoon aan wat hij heeft bereikt als wildlife warrior", zegt Irwin.

De 22-jarige Bindi Irwin trouwde in april 2020 met Powell. In augustus maakte ze bekend in verwachting te zijn.

De Amerikaan Powell (24) leerde de Australische Irwin in 2013 kennen toen hij in haar thuisland was voor een wakeboardcompetitie. Tijdens zijn reis bezocht hij de Australia Zoo, waar Irwin en haar familie wonen en werken. Irwin gaf die dag een rondleiding door het park.