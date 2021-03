Bridget Maasland, een van de vaste presentatoren van RTL Boulevard, wil niet achter de desk staan als ze zelf onderwerp van gesprek is of dicht bij het nieuws staat. De presentatrice vertelt in gesprek met Robbert Rodenburg dat ze hierin een weloverwogen keuze heeft gemaakt.

Maasland was de weken na haar breuk met André Hazes niet in het dagelijkse RTL-programma te zien. "Als je echt lijdend voorwerp bent, dan kan je zo'n programma niet presenteren", vindt Maasland. "Het is gek om over zo'n situatie te praten."

Samen met de redactie van RTL Boulevard heeft Maasland besproken in welke situaties ze even afstand neemt van haar presentatieklus. "Zoals onlangs, toen hij weer wegging bij zijn vrouw, dan wil ik er die avond niet staan."

Bij positief nieuws heeft de presentatrice daar minder problemen mee. "Toen hij zijn inmiddels ex ten huwelijk vroeg, dat vind ik prima. Op een gegeven moment zijn we ook verder, ons leven gaat net zoals bij een ander."

Het komt ook weleens voor dat de redactie Maasland belt om nieuws te verifiëren of om een reactie te vragen. "Als mijn werk belt en vraagt 'Ben je ten huwelijk gevraagd?', dan kan ik niet zeggen 'Nee'. Ik kan wel zeggen 'Niemand weet het nog, ik wil dat het liefst zo houden'."