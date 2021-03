Hoewel veel mensen in haar een leider zien, voelt actrice en activist Jane Fonda zich niet comfortabel in die rol.

"Ik ben geen goede leider. Zo zie ik er wel uit, maar ik ben het niet", zegt de 83-jarige Fonda in een interview met Harper's Bazaar als haar wordt gevraagd of ze ooit een film of serie had willen regisseren.

"Ik voel me niet op m'n gemak op de voorgrond. Wat mij juist aanspreekt in het maken van films of series is dat je samen iets neerzet. Ik wil niet het hoofd zijn, dan bevries ik."

Van haar collega Robert Redford kreeg Fonda, die onder meer te zien is in de Netflix-serie Grace and Frankie, vaak de vraag waarom ze niet wil regisseren. "Als ik onderdeel ben van een grotere groep, raak ik in een flow. Ik lijk misschien een leider omdat ik veel ideeën heb, maar ik wil niet verantwoordelijk zijn. Ik hou ervan om te werken, maar daarna wil ik naar huis en neem ik een martini of ga ik in bad."